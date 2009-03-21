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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вальядолид
Севилья - Вальядолид: обзор матча 21 марта 2009
Севилья
21.03.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 28 тур
4 : 1
Завершен
Вальядолид
9'
Ф. Кануте
43'
Ф. Кануте
55'
Л. Фабиано
70'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вальядолид
+3
Желтая карточка
Х. Иньяки Беа
Желтая карточка
О. Санчес
Замена
О. Санчес
️️️️
А. Маркос
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 4:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
Ф. Наварро
Замена
А. Коне
️️️️
Л. Фабиано
Замена
М. Фернандес Виктор
️️️️
Борха
Замена
А. Вивар Дорадо
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
П. Леон
ГОЛ! 3:0!
Л. Фабиано
Замена
Д. Перотти
️️️️
А. Душер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
Л. Фабиано
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Вальядолид
3
Альберто Маркос
ЛЗ
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Оскар Санчес
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
4
Педро Олдони
ЦФ
3-2-2-2
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
5
Скиллачи
3
Наварро
3
Адриано
22
Душер
11
Ренато
11
Кануте
9
Фабиано
4-2-3
19
Лопес
24
Иньяки Беа
17
Прието
3
Маркос
18
Рубио
8
Борха
14
Леон
8
Каноббио
19
Сесма
3
Адриано
15
Креспо
15
Креспо
3
Адриано
22
Душер
8
Перотти
8
Перотти
22
Душер
9
Фабиано
2
Коне
2
Коне
9
Фабиано
8
Борха
21
Виктор
21
Виктор
8
Борха
14
Леон
14
Вивар Дорадо
14
Вивар Дорадо
14
Леон
3
Маркос
6
Санчес
6
Санчес
3
Маркос
Остались в запасе
Севилья
Вальядолид
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
4
Педро Олдони
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
4
Педро Олдони
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Вальядолид
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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