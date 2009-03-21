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Вест Бромвич - Болтон
Вест Бромвич - Болтон: обзор матча 21 марта 2009
Вест Бромвич
21.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
82'
Д. Шитту (АГ)
67'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Болтон
Замена
Э. Смолярек
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Желтая карточка
Р. Беднар
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Шитту
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Зуиверлон
Замена
Б. Валеро
️️️️
П. Робинсон
ГОЛ! 0:1!
М. Тэйлор
Замена
Д. Шитту
️️️️
С. Пюйгренье
Замена
Р. Беднар
️️️️
Д. Симпсон
Желтая карточка
Д. Грининг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Вест Бромвич
6
Борха Валеро
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Болтон
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
11
Эби Смолярек
ЦФ
4-4-1
33
Карсон
4
Робинсон
13
Ольссон
51
Зуиверлон
4
Мартис
7
Моррисон
10
Корен
11
Брант
14
Грининг
20
Симпсон
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
28
Пюйгренье
24
Кэхилл
2
Самуэль
16
Гарднер
0
МакКэнн
21
Муамба
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
4
Робинсон
6
Валеро
6
Валеро
4
Робинсон
51
Зуиверлон
18
Дорранс
18
Дорранс
51
Зуиверлон
20
Симпсон
19
Беднар
19
Беднар
20
Симпсон
11
Элмандер
11
Смолярек
11
Смолярек
11
Элмандер
28
Пюйгренье
28
Шитту
28
Шитту
28
Пюйгренье
Остались в запасе
Вест Бромвич
Болтон
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Вест Бромвич - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Хоуторнс
Посещаемость:
25530 из 26484 зрителей (96%)
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