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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 21 марта 2009
Вильярреал
21.03.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
68'
С. Касорла
90+2'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандес
+2
Замена
️️️️
Д. Росси
Замена
Иньиго
️️️️
П. Орбаис
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Ибагаса
Желтая карточка
М. Сенна
Вторая желтая
М. Сусаета
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
Д. Росси
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нихат
Желтая карточка
С. Эгурен
Замена
Х. Гармендия
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
М. Сусаета
Травма
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
А. Ибагаса
Желтая карточка
Х. Капдевила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
10
Хосеба Гармендия
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
0
Иньиго
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
15
Фуэнтес
6
Лопес
7
Ибагаса
19
Сенна
8
Кани
8
Касорла
9
Нихат
25
Росси
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
20
Осио
3
Койкили
88
Мартинес
14
Сусаета
6
Орбаис
11
Габилондо
23
Токеро
12
Льоренте
7
Ибагаса
14
Фернандес
14
Фернандес
7
Ибагаса
9
Нихат
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Нихат
23
Токеро
10
Гармендия
10
Гармендия
23
Токеро
6
Орбаис
0
Иньиго
0
Иньиго
6
Орбаис
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
1
Себастьян Виера
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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