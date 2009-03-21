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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 21 марта 2009
Рома
21.03.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
50'
С. Лориа
35'
В. Яквинта
55'
В. Яквинта
69'
У. Мельберг
75'
П. Недвед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
Замена
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 1:4!
П. Недвед
Замена
М. Маркьонни
️️️️
С. Джовинко
Замена
П. Недвед
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 1:3!
У. Мельберг
Желтая карточка
Й. Риисе
Замена
В. Монтелла
️️️️
С. Лориа
ГОЛ! 1:2!
В. Яквинта
ГОЛ! 1:1!
С. Лориа
Пас отдал
Ж. Менез
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 0:1!
В. Яквинта
Пас отдал
С. Джовинко
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
С. Лориа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
0
Кристиан Пануччи
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
6
Йон-Арне Риисе
ПЗ
0
Макс Тонетто
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
0
Филипе
ПП
7
Жереми Менез
ЛФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Жулио Баптиста
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Рома
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
4-3-3
32
Дони
0
Пануччи
5
Мексес
51
Лориа
6
Риисе
0
Тонетто
4
Бриги
0
Филипе
7
Менез
9
Вучинич
10
Баптиста
4-3-3
1
Буффон
26
Грыгера
14
Кьеллини
0
Мельберг
3
Молинаро
29
Поульсен
5
Тиагу
11
Салихамиджич
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
51
Лориа
0
Монтелла
0
Монтелла
51
Лориа
5
Тиагу
11
Недвед
11
Недвед
5
Тиагу
21
Джовинко
32
Маркьонни
32
Маркьонни
21
Джовинко
Остались в запасе
Рома
Ювентус
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Антонио Кименти
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Рома - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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