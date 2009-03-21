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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Лацио
Катания - Лацио: обзор матча 21 марта 2009
Катания
21.03.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
24'
М. Паолуччи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Лацио
Замена
К. Сильвестри
️️️️
П. Ледесма
+3
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
П. Ледесма
Замена
М. Меньи
️️️️
К. Брокки
Замена
️️️️
М. Паолуччи
Замена
М. Сарате
️️️️
Г. Пандев
Травма
Ч. Капуано
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
М. Сильвестре
Пенальти не реализован!
Г. Пандев
Замена
С. Маури
️️️️
Манфредини
ГОЛ! 1:0!
М. Паолуччи
Пас отдал
М. Бьяджианти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
76
Джакомо Тедеско
ЛП
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Паскуале Фоджа
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
18
Андреа Д'Амико
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-4-2
1
Биццарри
33
Капуано
26
Сильвестре
6
Стовини
2
Потенца
76
Тедеско
17
Ледесма
27
Бьяджианти
55
Мартинес
9
Паолуччи
25
Маскара
4-4-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
25
Крибари
13
Сивилья
26
Раду
17
Фоджа
32
Брокки
24
Ледесма
7
Манфредини
18
Рокки
21
Пандев
17
Ледесма
21
Сильвестри
21
Сильвестри
17
Ледесма
25
Маскара
19
Льяма
19
Льяма
25
Маскара
7
Манфредини
6
Маури
6
Маури
7
Манфредини
32
Брокки
23
Меньи
23
Меньи
32
Брокки
21
Пандев
9
Сарате
9
Сарате
21
Пандев
Остались в запасе
Катания
Лацио
18
Андреа Д'Амико
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
5
Эзекель Карбони
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
18
Андреа Д'Амико
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
5
Эзекель Карбони
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Катания - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Анджело Массимино
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