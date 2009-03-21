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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Гренобль
Лилль - Гренобль: обзор матча 21 марта 2009
Лилль
21.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Гренобль
12'
М. Бастос (П)
40'
Р. Виттек
90'
С. Пайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Гренобль
Замена
С. Басея
️️️️
М. Бастос
ГОЛ! 2:1!
С. Пайо
Замена
Д. Вандам
️️️️
Э. Азар
Замена
А. Банинг
️️️️
Д. Морейра
Желтая карточка
Г. Таффоро
Замена
П. Фро
️️️️
Р. Виттек
Замена
Н. Акрур
️️️️
П. Бойя
Замена
Л. Туре
️️️️
Э. Гранден
Желтая карточка
М. Робен
ГОЛ! 2:0!
Р. Виттек
Желтая карточка
Л. Куртуа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бастос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Омар Бензерга
ЦП
35
Марко Марич
ЦП
0
Седрик Басея
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
5
Альберт Банинг
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Малицки
23
Таффоро
27
Шеджу
23
Рами
19
Эмерсон
18
Берья
7
Бастос
24
Мавуба
15
Бальмон
10
Азар
33
Виттек
3-2-3-2
0
Уимби
14
Жеммали
5
Робен
12
Цесар
2
Куртуа
3
Пайо
88
Гранден
10
Батльес
15
Ромао
11
Бойя
7
Морейра
7
Бастос
0
Басея
0
Басея
7
Бастос
10
Азар
25
Вандам
25
Вандам
10
Азар
33
Виттек
11
Фро
11
Фро
33
Виттек
7
Морейра
5
Банинг
5
Банинг
7
Морейра
11
Бойя
17
Акрур
17
Акрур
11
Бойя
88
Гранден
39
Туре
39
Туре
88
Гранден
Остались в запасе
Лилль
Гренобль
27
Омар Бензерга
ЦП
35
Марко Марич
ЦП
16
Людовик Бутель
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
8
Милош Димитриевич
ЦП
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
27
Омар Бензерга
ЦП
35
Марко Марич
ЦП
16
Людовик Бутель
ВР
Остались в запасе
8
Милош Димитриевич
ЦП
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Лилль - Гренобль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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