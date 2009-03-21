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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Монако
Нанси - Монако: обзор матча 21 марта 2009
Нанси
21.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 1
Завершен
Монако
70'
П. Чу-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Монако
Желтая карточка
Й. Молло
Желтая карточка
Элдер
Замена
М. Зерка
️️️️
Ж. Бризон
Замена
Б. Гаванон
️️️️
Л. Н'Гуэмо
ГОЛ! 0:1!
П. Чу-Юн
Желтая карточка
Н. Покривац
Желтая карточка
А. Луис
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
С. Монгонгю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
22
Элдер
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
4-5-1
1
Брасильяно
0
Бьянкалани
17
Луис
13
Макалусо
22
Элдер
25
Фере
27
Бризон
21
Н'Диайе
6
Беренге
21
Н'Гуэмо
15
Хаджи
3-4-1-1
16
Руффье
27
Монгонгю
20
Модесто
5
Лоло
27
Покривац
27
Леко
19
Госсо
89
Молло
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
24
Гаванон
21
Н'Гуэмо
27
Бризон
19
Зерка
19
Зерка
27
Бризон
27
Монгонгю
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
27
Монгонгю
Остались в запасе
Нанси
Монако
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
15
Диего Перес
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
15
Диего Перес
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Нанси - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Марсель Пико
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