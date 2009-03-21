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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Ахмат
Москва - Ахмат: обзор матча 21 марта 2009
Москва
21.03.2009, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Ахмат
+4
Желтая карточка
А. Дикань
+4
Желтая карточка
Г. Де Лима Клебер
Замена
А. Прудников
️️️️
З. Садаев
Желтая карточка
А. Кобенко
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Дакоста
Желтая карточка
Л. Гвазава
Замена
А. Кобенко
️️️️
Ж. Були
Желтая карточка
Б. Крунич
Желтая карточка
С. Омельянчук
Замена
А. Ребко
️️️️
М. Якубко
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Шешуков
Желтая карточка
А. Самедов
10'
Желтая карточка
Р. Забавник
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
М. Мищенко
️️️️
С. Андрей Маргаритеску
Желтая карточка
К. Набабкин
Травма
С. Андрей Маргаритеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Бранислав Крунич
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦЗ
40
Благо
ЛП
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
6
Леван Гвазава
АП
0
Жан Були
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Москва
35
Валерий Поляков
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
11
Даниэл Панку
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-4-2
30
Жевнов
20
Дакоста
24
Епуряну
4
Окоронкво
14
Набабкин
88
Чеснаускис
0
Крунич
7
Шешуков
19
Самедов
19
Бракамонте
26
Якубко
3-1-4-1-1
31
Дикань
8
Омельянчук
0
Джабраилов
8
Забавник
0
Клебер
0
Були
24
Смирнов
0
Маргаритеску
40
Благо
6
Гвазава
9
Садаев
7
Шешуков
23
Тарасов
23
Тарасов
7
Шешуков
26
Якубко
17
Ребко
17
Ребко
26
Якубко
20
Дакоста
12
Стрелков
12
Стрелков
20
Дакоста
0
Маргаритеску
29
Мищенко
29
Мищенко
0
Маргаритеску
0
Були
20
Кобенко
20
Кобенко
0
Були
9
Садаев
89
Прудников
89
Прудников
9
Садаев
Остались в запасе
Москва
Ахмат
35
Валерий Поляков
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
35
Валерий Поляков
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Москва - Ахмат
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Посещаемость:
3600 из 15070 зрителей (23%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая)
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