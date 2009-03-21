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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Кан
Ницца - Кан: обзор матча 21 марта 2009
Ницца
21.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Кан
6'
Л. Реми
89'
О. Эшуафни
65'
В. Оньон (АГ)
76'
Н. Соб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Кан
ГОЛ! 2:2!
О. Эшуафни
Вторая желтая
Г. Лека
ГОЛ! 1:2!
Н. Соб
Замена
Ж. Сид
️️️️
С. Роль
Желтая карточка
Г. Лека
Замена
Б. Ниве
️️️️
Г. Проман
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Оньон
Замена
Адеилсон
️️️️
М. Траоре
Замена
Ж. Сабле
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
А. Рейно
Желтая карточка
А. Деро
14'
Желтая карточка
Ж. Сорбон
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
0
Сириль Роль
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
20
Александр Рейно
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
7
Антони Деро
ПП
14
Жульен Тудик
ЦФ
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
15
Кафумба Кулибали
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Адеилсон
ЦФ
Кан
1
Венсан Планте
ВР
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
4-1-3-2
1
Оспина
0
Оньон
5
Канте
4
Апам
0
Эшуафни
8
Траоре
0
Роль
18
Бен-Саада
8
Эльебюик
14
Реми
21
Бамого
4-4-2
30
Тебо
20
Рейно
15
Сорбон
21
Барцола
25
Леметр
7
Деро
12
Проман
2
Соб
24
Лека
9
Савидан
14
Тудик
8
Траоре
0
Адеилсон
0
Адеилсон
8
Траоре
0
Роль
0
Сид
0
Сид
0
Роль
18
Бен-Саада
27
Сабле
27
Сабле
18
Бен-Саада
20
Рейно
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
20
Рейно
12
Проман
10
Ниве
10
Ниве
12
Проман
Остались в запасе
Ницца
Кан
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
15
Кафумба Кулибали
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
21
Юссеф Аднан
ЦФ
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
15
Кафумба Кулибали
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
Остались в запасе
21
Юссеф Аднан
ЦФ
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Ницца - Кан
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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