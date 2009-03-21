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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 21 марта 2009
Тоттенхэм
21.03.2009, суббота, 18:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Челси
50'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
Замена
Д. Зокора
️️️️
А. Леннон
+4
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
М. Баллак
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
Ф. Малуда
️️️️
М. Эссьен
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ж. Беллетти
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
Пас отдал
А. Леннон
+1
Желтая карточка
Ж. Беллетти
Травма
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
0
Жулиано Беллетти
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
39
Вудгейт
14
Чорлука
8
Паласиос
10
Модрич
16
Дженас
12
Леннон
10
Бент
7
Кин
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Босингва
33
Алекс
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
0
Беллетти
13
Баллак
8
Лэмпард
11
Дрогба
39
Анелька
10
Модрич
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Модрич
12
Леннон
16
Зокора
16
Зокора
12
Леннон
2
Эссьен
13
Малуда
13
Малуда
2
Эссьен
0
Беллетти
7
Куарежма
7
Куарежма
0
Беллетти
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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