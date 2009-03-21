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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ле-Ман
Осер - Ле-Ман: обзор матча 21 марта 2009
Осер
21.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ле-Ман
8'
И. Йелень
20'
Д. Дудка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Ле-Ман
Замена
Д. Ндинга
️️️️
В. Бирса
Замена
Ж. Берто
️️️️
К. Шафни
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Йелень
Замена
М. Майга
️️️️
Ф. Томас
Замена
Ф. Стремстад
️️️️
М. Кутадье
ГОЛ! 2:0!
Д. Дудка
20'
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
Осер
23
Жереми Берто
ЛЗ
0
Роберт Попов
ЛЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Фредрик Стремстад
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
4-5-1
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
25
Шафни
7
Каленберг
4
Нэрри
25
Педретти
23
Бирса
27
Йелень
3-1-2-2-1
16
Пеле
26
Бухур
19
Сердан
2
Жедер
8
Томас
6
Кутадье
0
Камара
14
Лама
27
Жервиньо
22
Хельстад
25
Шафни
23
Берто
23
Берто
25
Шафни
23
Бирса
88
Ндинга
88
Ндинга
23
Бирса
27
Йелень
21
Никулаэ
21
Никулаэ
27
Йелень
6
Кутадье
7
Стремстад
7
Стремстад
6
Кутадье
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
8
Томас
20
Майга
20
Майга
8
Томас
Остались в запасе
Осер
Ле-Ман
0
Роберт Попов
ЛЗ
22
Кевин Лежен
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
16
Родольф Рош
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
0
Роберт Попов
ЛЗ
22
Кевин Лежен
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Остались в запасе
16
Родольф Рош
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Ле-Ман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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