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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 21 марта 2009
Заря
21.03.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 21 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
35'
Жуниор (П)
79'
А. Курилов
28'
А. Диденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Черноморец
Желтая карточка
С. Нудный
ГОЛ! 2:1!
А. Курилов
Замена
️️️️
А. Диденко
Замена
️️️️
П. Джихани
Замена
️️️️
Т. Дурай
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жуниор
ГОЛ! 0:1!
А. Диденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Заря
12
Андрей Комарицкий
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
10
Жуниор
АП
0
Джулис Ивс Стефан Бага
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
0
Руслан Левига
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
6
Сергей Нудный
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
3-2-2-1-1
12
Комарицкий
78
Курилов
41
Омоко
23
Болохан
29
Гринченко
31
Дурай
14
Джихани
6
Каменюка
10
Жуниор
0
Бага
4-4-1
0
Ширяев
15
Шандрук
51
Яценко
4
Гришко
13
Белецкий
80
Мельник
82
Ребенок
6
Нудный
0
Левига
9
Диденко
Остались в запасе
Заря
Черноморец
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Главный тренер
Виктор Гришко
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Заря - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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