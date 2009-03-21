Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 марта 2009
Фулхэм
21.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
21'
Д. Мерфи (П)
87'
З. Гера
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Вторая желтая
У. Руни
ГОЛ! 2:0!
З. Гера
Желтая карточка
У. Руни
Замена
З. Гера
️️️️
К. Демпси
Замена
Д. Камара
️️️️
Б. Замора
Замена
К. Тевес
️️️️
Д. О'Ши
Замена
О. Дакур
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Бербатов
+1
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мерфи
19'
Красная карточка
П. Скоулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
44
Джон Пэйнтсил
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
15
Пол Кончески
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
33
Пак Джи Сун
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
3
Хьюз
4
Хангеланд
15
Кончески
2
Демпси
29
Дэйвис
13
Мерфи
20
Этуху
25
Замора
17
Джонсон
4-4-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
24
Флетчер
11
Гиггз
7
Роналду
10
Бербатов
13
Мерфи
16
Дакур
16
Дакур
13
Мерфи
2
Демпси
20
Гера
20
Гера
2
Демпси
25
Замора
15
Камара
15
Камара
25
Замора
10
Бербатов
32
Руни
32
Руни
10
Бербатов
16
О'Ши
32
Тевес
32
Тевес
16
О'Ши
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+