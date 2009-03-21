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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Раменское
Зенит (мол) - Раменское: обзор матча 21 марта 2009
Зенит (мол)
21.03.2009, суббота, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 1
Завершен
Раменское
38'
С. Матяш
68'
Е. Стариков
35'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Раменское
Вторая желтая
А. Петров
+3
Замена
Я. Бобровский
️️️️
А. Соснин
Замена
В. Галыш
️️️️
С. Матяш
Замена
М. Канунников
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
Е. Башкиров
Замена
В. Соболев
️️️️
В. Юрченко
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
С. Васецкий
Желтая карточка
А. Колодко
Желтая карточка
Е. Стариков
ГОЛ! 2:1!
Е. Стариков
Замена
Е. Стариков
️️️️
С. Петров
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
П. Игнатович
Замена
Д. Моц
️️️️
М. Спирин
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
И. Темников
Замена
В. Юрченко
️️️️
Б. Ангбва
Желтая карточка
А. Петров
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Матяш
ГОЛ! 0:1!
И. Темников
19'
Желтая карточка
М. Спирин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
35
Федор Проньков
ЦФ
19
Михаил Шевяков
ЦФ
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
3
Ян Бобровский
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Виталий Галыш
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Александр Грищенко
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
3-1-5-1
12
Заболотный
5
Чеминава
5
Абдулфаттах
98
Петров
44
Башкиров
29
Игнатович
77
Петров
23
Соснин
20
Комолов
10
Васецкий
10
Матяш
4-4-2
24
Чилюшкин
4
Ангбва
11
Темников
92
Брызгалов
26
Васиев
53
Колодко
7
Белоусов
84
Воробьев
21
Спирин
19
Шевяков
35
Проньков
23
Соснин
3
Бобровский
3
Бобровский
23
Соснин
29
Игнатович
13
Гиголаев
13
Гиголаев
29
Игнатович
10
Матяш
88
Галыш
88
Галыш
10
Матяш
44
Башкиров
99
Канунников
99
Канунников
44
Башкиров
98
Петров
87
Стариков
87
Стариков
98
Петров
4
Ангбва
0
Юрченко
0
Юрченко
4
Ангбва
21
Спирин
0
Моц
0
Моц
21
Спирин
Юрченко
19
Соболев
19
Соболев
Юрченко
84
Воробьев
8
Махмудов
8
Махмудов
84
Воробьев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Раменское
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
13
Александр Грищенко
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
Остались в запасе
13
Александр Грищенко
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Раменское
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
МСА Петровский
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