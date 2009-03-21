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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Валансьен
Ренн - Валансьен: обзор матча 21 марта 2009
Ренн
21.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Валансьен
Замена
️️️️
Г. Данич
Замена
М. Сов
️️️️
О. Томер
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Ж. Лерой
Желтая карточка
Р. Матер
Замена
Жеованио
️️️️
Ф. Шебо
Желтая карточка
Р. Фанни
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
М. Пажис
Замена
А. Бангура
️️️️
Ж. Лакур
Красная карточка
К. Мангане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
22
Оливье Томер
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Жонатан Лакур
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюшез
3
Боканегра
16
Фанни
12
Мангане
13
Ханссон
6
Лерой
25
Мбиа
18
Лемуан
0
Пажис
22
Томер
7
Бриан
3-2-3-2
30
Пеннето
5
Рафаэль
4
Бишевац
3
Абардонадо
25
Матер
6
Дюкортью
20
Лакур
15
Санчес
28
Данич
28
Пужоль
33
Шебо
0
Пажис
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
0
Пажис
6
Лерой
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
6
Лерой
22
Томер
17
Сов
17
Сов
22
Томер
33
Шебо
0
Жеованио
0
Жеованио
33
Шебо
20
Лакур
18
Бангура
18
Бангура
20
Лакур
Остались в запасе
Ренн
Валансьен
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Главный тренер
Ги Лякомб
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - Валансьен
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Роазон Парк
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