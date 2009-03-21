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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Ростов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 21 марта 2009
Ростов (мол)
21.03.2009, суббота, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
48'
С. Фомин
78'
Н. Пилиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Замена
И. Киселев
️️️️
А. Гомелько
Замена
П. Новицкий
️️️️
П. Деобальд
Замена
М. Левченко
️️️️
Е. Матрахов
ГОЛ! 0:2!
Н. Пилиев
Замена
В. Кириченко
️️️️
С. Чернышев
Замена
Г. Нуров
️️️️
Н. Самохин
Замена
К. Павлов
️️️️
Д. Войнов
Замена
А. Хагба
️️️️
М. Гусейнпур
ГОЛ! 0:1!
С. Фомин
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Гатагов
Замена
Р. Гурбанов
️️️️
Т. Живко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
5
Ника Пилиев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
14
Никита Самохин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
2
Максим Левченко
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
4-1-4-1
30
Соловьев
2
Дубовой
2
Лещиков
43
Скляров
12
Васильев
10
Матрахов
99
Гусейнпур
69
Салеев
0
Живко
8
Чернышев
70
Гурбанов
3-4-2-1
12
Гомелько
33
Шарифи
0
Дьяков
5
Миланович
9
Гатагов
14
Самохин
21
Войнов
5
Пилиев
57
Деобальд
7
Полоз
10
Минченков
10
Матрахов
2
Левченко
2
Левченко
10
Матрахов
8
Чернышев
14
Кириченко
14
Кириченко
8
Чернышев
99
Гусейнпур
37
Хагба
37
Хагба
99
Гусейнпур
0
Живко
13
Гурбанов
13
Гурбанов
0
Живко
12
Гомелько
0
Киселев
0
Киселев
12
Гомелько
57
Деобальд
0
Новицкий
0
Новицкий
57
Деобальд
21
Войнов
11
Павлов
11
Павлов
21
Войнов
Филиппов
6
Беляев
6
Беляев
Филиппов
7
Полоз
4
Фомин
4
Фомин
7
Полоз
14
Самохин
94
Нуров
94
Нуров
14
Самохин
9
Гатагов
11
Чочиев
11
Чочиев
9
Гатагов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
5
Василий Мироник
ЛЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
5
Василий Мироник
ЛЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Локомотив
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