Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 21 марта 2009
Днепр
21.03.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 21 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
90+1'
М. Калиниченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
Замена
️️️️
М. Калиниченко
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Калиниченко
Пас отдал
Р. Ротань
+1
Замена
Б. Гоциридзе
️️️️
А. Белик
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
М. Калиниченко
Замена
С. Пшеничных
️️️️
А. Ткачук
Желтая карточка
С. Назаренко
Замена
О. Голодюк
️️️️
А. Гурули
Травма
А. Гурули
Желтая карточка
И. Милошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Алексей Белик
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Днепр
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Бека Гоциридзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Карпаты
54
Андрей Новак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
35
Юрий Фурта
ЦФ
3-2-3-2
12
Боровик
25
Холек
16
Русол
22
Лисицкий
29
Денисов
21
Алсидес
29
Ротань
9
Назаренко
25
Калиниченко
8
Гоменюк
9
Белик
4-1-3-2
1
Романенко
14
Кобин
4
Милошевич
4
Тубич
35
Ощипко
19
Ткачук
9
Гурули
9
Кожанов
16
Худобяк
20
Зенев
79
Кузнецов
9
Белик
17
Гоциридзе
17
Гоциридзе
9
Белик
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
19
Ткачук
19
Пшеничных
19
Пшеничных
19
Ткачук
9
Гурули
32
Голодюк
32
Голодюк
9
Гурули
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
35
Юрий Фурта
ЦФ
54
Андрей Новак
ВР
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Фурта
ЦФ
54
Андрей Новак
ВР
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Днепр - Карпаты
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Помощники судьи:
Олег Муравьев (Мариуполь)
Геннадий Литвинов (Луганск)
Стадион:
Метеор
Новости команд
Все
Днепр
Карпаты
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+