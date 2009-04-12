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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 12 апреля 2009
Севилья
12.04.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
84'
Х. Гавилан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
Желтая карточка
К. Мариус Контра
Замена
А. Коне
️️️️
И. Драгутинович
ГОЛ! 0:1!
Х. Гавилан
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Л. Лихт
️️️️
Р.
Травма
Р.
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Д. Капель
️️️️
Х. Навас
Замена
Э. Мареска
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Р.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
5
Ромарик
ЛП
11
Ренато
ЦП
17
Федерико Фасио
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Рафа
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
7
Ману
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
3
Адриано
5
Ромарик
17
Фасио
11
Ренато
9
Фабиано
11
Кануте
4-4-2
88
Стойкович
21
Кортес
3
Марио
6
Диас
3
Рафа
23
Гранеро
22
Каскеро
8
Полански
14
Гавилан
9
Сольдадо
7
Ману
3
Драгутинович
3
Драгутинович
16
Навас
17
Капель
17
Капель
16
Навас
Перотти
16
Мареска
16
Мареска
Перотти
8
Перотти
8
Перотти
Драгутинович
2
Коне
2
Коне
Драгутинович
3
Рафа
25
Лихт
25
Лихт
3
Рафа
23
Гранеро
11
Контра
11
Контра
23
Гранеро
9
Сольдадо
25
Альбин
25
Альбин
9
Сольдадо
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
13
Хави Варас
ВР
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
Главный тренер
Маноло Хименес
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хулиан Родригес Сантьяго
(Вальядолид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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