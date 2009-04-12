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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Бетис
Расинг - Бетис: обзор матча 12 апреля 2009
Расинг
12.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
5'
П. Люксен
32'
Н. Жигич
19'
Эду
29'
А. Эмана
53'
А. Эмана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Бетис
Желтая карточка
Н. Жигич
Замена
️️️️
А. Эмана
Замена
А. Ривера
️️️️
Капи
Желтая карточка
М.
Замена
Г. Колса
️️️️
П. Люксен
Желтая карточка
Хуанма
Желтая карточка
П. Пинильос
Замена
Хуанма
️️️️
Д. Одонкор
ГОЛ! 2:3!
А. Эмана
Замена
Ф. Колторти
️️️️
О. Серрано
Красная карточка
Тоньо
Замена
Ориоль
️️️️
Х. Моратон
ГОЛ! 2:2!
Н. Жигич
ГОЛ! 1:2!
А. Эмана
19'
ГОЛ! 1:1!
Эду
Желтая карточка
П. Люксен
18'
16'
Желтая карточка
Хуанито
ГОЛ! 1:0!
П. Люксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Петер Люксен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
13
Касто
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
25
Арсу
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Капи
АП
0
Эду
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
0
Луис Фернандес
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Бетис
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Давид Ривас
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
4-2-2-2
25
Тоньо
4
Моратон
24
Гарай
5
Маркано
14
Пинильос
25
Ласен
8
Люксен
11
Серрано
10
Мунитис
19
Жигич
9
Перейра
4-2-2-1
13
Касто
37
Одонкор
6
Мелли
5
Хуанито
3
Вега
15
Аурелио
25
Арсу
8
Эмана
0
Капи
0
Эду
11
Серрано
1
Колторти
1
Колторти
11
Серрано
4
Моратон
3
Ориоль
3
Ориоль
4
Моратон
8
Люксен
8
Колса
8
Колса
8
Люксен
0
Капи
5
Ривера
5
Ривера
0
Капи
37
Одонкор
22
Хуанма
22
Хуанма
37
Одонкор
Остались в запасе
Расинг
Бетис
0
Луис Фернандес
ЦЗ
19
Ласло Сепси
ЛЗ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
5
Давид Ривас
ЦЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Остались в запасе
0
Луис Фернандес
ЦЗ
19
Ласло Сепси
ЛЗ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Остались в запасе
5
Давид Ривас
ЦЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Расинг - Бетис
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эль Сардинеро
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