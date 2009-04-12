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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Альмерия
Мальорка - Альмерия: обзор матча 12 апреля 2009
Мальорка
12.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
60'
К. Сантана
90'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Альмерия
Красная карточка
Э. Пельерано
Замена
М. Суарес
️️️️
Х. Аранго
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастро
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Ф. Варела
Желтая карточка
Айосе
Замена
К. Уче
️️️️
Ириней
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
К. Сантана
ГОЛ! 1:0!
К. Сантана
Замена
Корона
️️️️
Бруно
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Ириней
ЦП
24
Хуанито
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Мальорка
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Альмерия
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
4-4-1-1
1
Люкс
21
Айосе
4
Рамис
4
Наварро
5
Скалони
18
Аранго
23
Сантана
19
Марти
14
Хурадо
19
Варела
20
Адурис
4-3-2-1
1
Эстебан
2
Бруно
4
Пельерано
18
Акасиете
2
Мане
0
Ириней
24
Хуанито
7
Крусат
10
Ортис
10
Пьятти
21
Негредо
18
Аранго
4
Суарес
4
Суарес
18
Аранго
14
Хурадо
5
Кастро
5
Кастро
14
Хурадо
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
2
Бруно
15
Корона
15
Корона
2
Бруно
0
Ириней
5
Уче
5
Уче
0
Ириней
Остались в запасе
Мальорка
Альмерия
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Гонсало Арконада
Остались в запасе
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Гонсало Арконада
Статистика матча Мальорка - Альмерия
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Стадион:
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