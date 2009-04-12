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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 12 апреля 2009
Зенит
12.04.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
+3
Замена
И. Старков
️️️️
М. Кушев
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
З. Сираков
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Анюков
Желтая карточка
С. Нарубин
Желтая карточка
Ф. Мейра
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Файзулин
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
️️️️
Вильям
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Данни
АП
20
Виктор Файзулин
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
6
Вильям
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
10
Иван Старков
ЛП
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
3-1-3-1-1
16
Малафеев
4
Крижанац
6
Мейра
22
Анюков
44
Тимощук
18
Зырянов
27
Денисов
20
Файзулин
10
Данни
88
Погребняк
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
6
Калашников
79
Черенчиков
28
Гришин
7
Пеев
18
Дринчич
13
Новакович
21
Белоруков
6
Вильям
29
Кушев
22
Анюков
15
Широков
15
Широков
22
Анюков
20
Файзулин
11
Ионов
11
Ионов
20
Файзулин
29
Кушев
10
Старков
10
Старков
29
Кушев
Жиляев
81
Сикимич
81
Сикимич
Жиляев
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов (Москва)
Л. Антонов (Владимир)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
19500 из 21504 зрителей (90%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 20:30 (в записи)
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