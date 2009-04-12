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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 12 апреля 2009
Осасуна
12.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
21'
М. Шоджаеи
82'
Серхио
24'
П. Орбаис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
Желтая карточка
Х. Этчейта
Желтая карточка
К. Сола
Замена
Э. Фонт
️️️️
В. Пандиани
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
В. Пандиани
ГОЛ! 2:1!
Серхио
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
К. Сола
️️️️
Хуанфран
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Д. Некунам
Замена
Х. Этчейта
️️️️
М. Сусаета
Красная карточка
А. Осио
Желтая карточка
Я. Плашил
Желтая карточка
М. Шоджаеи
ГОЛ! 1:1!
П. Орбаис
ГОЛ! 1:0!
М. Шоджаеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
1
Рикарду
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
0
Сантьяго Эскуэрро
АП
14
Эктор Фонт
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Мурильо
ПЗ
14
Иньяки Муньос
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
3-2-3-1-1
2
Роберто
20
Хуанфран
17
Хосечо
23
Серхио
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
32
Вадоч
6
Некунам
18
Плашил
8
Шоджаеи
12
Пандиани
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
20
Осио
3
Койкили
6
Орбаис
88
Мартинес
14
Сусаета
33
Йесте
23
Токеро
12
Льоренте
6
Некунам
10
Пуньяль
10
Пуньяль
6
Некунам
12
Пандиани
14
Фонт
14
Фонт
12
Пандиани
20
Хуанфран
9
Сола
9
Сола
20
Хуанфран
14
Сусаета
3
Этчейта
3
Этчейта
14
Сусаета
6
Орбаис
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
6
Орбаис
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
0
Людовик Дельпорте
ЦП
1
Рикарду
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
0
Сантьяго Эскуэрро
АП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Мурильо
ПЗ
14
Иньяки Муньос
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
0
Людовик Дельпорте
ЦП
1
Рикарду
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
0
Сантьяго Эскуэрро
АП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Мурильо
ПЗ
14
Иньяки Муньос
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Осасуна - Атлетик
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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