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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 12 апреля 2009
Астон Вилла
12.04.2009, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Эвертон
34'
Д. Карью
56'
Д. Милнер
67'
Г. Бэрри (П)
19'
М. Феллайни
24'
Т. Кэхилл
54'
С. Пиенаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Замена
Л. Саа
️️️️
Жо
Желтая карточка
Ф. Невилл
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Г. Бэрри
Замена
Л. Якобсен
️️️️
Т. Хибберт
ГОЛ! 2:3!
Д. Милнер
ГОЛ! 1:3!
С. Пиенаар
Пас отдал
Ф. Невилл
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 1:2!
Д. Карью
Желтая карточка
Т. Хибберт
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэхилл
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Бэйнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
21
Жо
ЦФ
25
Маруан Феллайни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
3
Шори
33
Дэйвис
39
Найт
15
Янг
36
Янг
20
Милнер
18
Бэрри
19
Петров
11
Карью
11
Агбонлахор
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
15
Лескотт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
17
Кэхилл
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Жо
11
Агбонлахор
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
2
Хибберт
2
Якобсен
2
Якобсен
2
Хибберт
21
Жо
28
Саа
28
Саа
21
Жо
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Карло Нэш
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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