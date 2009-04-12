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Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 12 апреля 2009
Манчестер Сити
12.04.2009, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Фулхэм
28'
С. Айрленд
52'
К. Демпси
60'
Д. Этуху
84'
К. Демпси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Замена
О. Дакур
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Камара
️️️️
К. Демпси
Замена
З. Гера
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 1:3!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
Замена
Робиньо
️️️️
К. Этуху
Замена
Д. Старридж
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 1:2!
Д. Этуху
Замена
Ч. Эванс
️️️️
В. Божинов
ГОЛ! 1:1!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
ГОЛ! 1:0!
С. Айрленд
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
П. Кончески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
23
Келвин Этуху
ПП
19
Мартин Петров
ЛФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
7
Стивен Айрленд
РФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЛЗ
44
Джон Пэйнтсил
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Пол Кончески
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ЦП
2
Клинт Демпси
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
22
Гарридо
5
Онуоха
22
Данн
4
Ричардс
34
Де Йонг
5
Сабалета
23
Этуху
19
Петров
86
Божинов
7
Айрленд
4-4-2
32
Шварцер
15
Кончески
44
Пэйнтсил
3
Хьюз
4
Хангеланд
2
Демпси
13
Мерфи
29
Дэйвис
20
Этуху
17
Джонсон
25
Замора
23
Этуху
70
Робиньо
70
Робиньо
23
Этуху
86
Божинов
17
Эванс
17
Эванс
86
Божинов
19
Петров
15
Старридж
15
Старридж
19
Петров
13
Мерфи
16
Дакур
16
Дакур
13
Мерфи
25
Замора
20
Гера
20
Гера
25
Замора
2
Демпси
15
Камара
15
Камара
2
Демпси
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
1
Джо Харт
ВР
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
8
Элано
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ футбол" 19:05 (прямая)
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