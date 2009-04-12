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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 12 апреля 2009
Лион
12.04.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 2
Завершен
Монако
66'
Крис
82'
Ф. Пикьонн
33'
Й. Леко
68'
Х. Пабло Пино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
+2
Замена
Н. Покривац
️️️️
Й. Молло
ГОЛ! 2:2!
Ф. Пикьонн
Пас отдал
Крис
Замена
П. Мюллер
️️️️
И. Лоло
Желтая карточка
Ж. Макун
Замена
А. Мунье
️️️️
Ф. Гроссо
ГОЛ! 1:2!
Х. Пабло Пино
ГОЛ! 1:1!
Крис
Пас отдал
Жуниньо
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
А. Ревейер
Желтая карточка
Й. Леко
Желтая карточка
Крис
ГОЛ! 0:1!
Й. Леко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
19
Жуниньо
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
27
Никола Покривац
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
4-3-1
1
Льорис
6
Гроссо
3
Крис
4
Бумсонг
15
Ревейер
10
Эдерсон
19
Жуниньо
17
Макун
9
Бензема
4-4-1
16
Руффье
27
Монгонгю
63
Н'Кулу
20
Модесто
5
Лоло
27
Леко
19
Госсо
15
Перес
89
Молло
99
Пино
24
Бодмер
24
Бодмер
6
Гроссо
40
Мунье
40
Мунье
6
Гроссо
10
Эдерсон
10
Пикьонн
10
Пикьонн
10
Эдерсон
5
Лоло
19
Мюллер
19
Мюллер
5
Лоло
89
Молло
27
Покривац
27
Покривац
89
Молло
Остались в запасе
Лион
Монако
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
14
Камиль Мерием
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
14
Камиль Мерием
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Лион - Монако
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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