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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Удинезе
Реджо-ди-Калабрия - Удинезе: обзор матча 12 апреля 2009
Реджо-ди-Калабрия
12.04.2009, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
85'
А. Флоро Флорес
90'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Удинезе
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Бриенца
ГОЛ! 0:2!
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 0:1!
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
Ф. Бриенца
Замена
Л. Виджиани
️️️️
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
Д. Паскуале
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Ф. Чераволо
Вторая желтая
А. Барилла
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Санчес
Вторая желтая
М. Ланцаро
Желтая карточка
М. Ланцаро
Желтая карточка
А. Барилла
Желтая карточка
Сантос
Замена
Г. Инлер
️️️️
К. Асамоа
Желтая карточка
К. Адриан Вальдес
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
33
Сантос
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-4-2
1
Пуджиони
33
Сантос
21
Коста
5
Ланцаро
16
Вальдес
7
Сесту
20
Барилла
8
Баррето
20
Халлфредссон
9
Чераволо
20
Бриенца
4-3-2
1
Ханданович
22
Исла
27
Фелипе
6
Домицци
3
Лукович
25
Зимлинг
10
Ободо
27
Асамоа
4
Санчес
9
Флоро Флорес
20
Халлфредссон
0
Виджиани
0
Виджиани
20
Халлфредссон
9
Чераволо
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
9
Чераволо
20
Бриенца
7
Стуани
7
Стуани
20
Бриенца
4
Санчес
26
Паскуале
26
Паскуале
4
Санчес
27
Асамоа
88
Инлер
88
Инлер
27
Асамоа
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Удинезе
26
Пьетро Марино
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
Главный тренер
Невио Орланди
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Удинезе
6
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Оресте Гранилло
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