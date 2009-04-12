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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Эспаньол
Нумансия - Эспаньол: обзор матча 12 апреля 2009
Нумансия
12.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Эспаньол
Желтая карточка
Х. дель Пино
Желтая карточка
Г. Брит
Замена
️️️️
Р. Тамудо
Замена
М. Смилянич
️️️️
Роман
Замена
Г. Брит
️️️️
А. Гоириа
Желтая карточка
Х. Карлос Морено
Желтая карточка
Роман
Желтая карточка
Р. Тамудо
Замена
Х. дель Пино
️️️️
М. Марио
Замена
Ф. Руфете
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
М. Марио
Желтая карточка
С. Борис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
11
Мартинес Марио
ЦП
6
Доминго Нагоре
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
12
Асьер Гоириа
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Нене
ЛП
15
Роман
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
4
Дельгадо Димас
ЦП
24
Горка Брит
АП
11
Хавьер дель Пино
ПВ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
4-3-1-2
25
Хуан Пабло
5
Сисма
23
Ортега
20
Борис
3
Хуанра
10
Морено
11
Марио
6
Нагоре
9
Баркеро
7
Аранда
12
Гоириа
4-3-3
13
Камени
2
Пареха
21
Харке
20
Санчес
12
Беранже
15
Роман
16
Уртадо
12
Нене
23
Тамудо
7
Кальехон
24
Алонсо
12
Гоириа
24
Брит
24
Брит
12
Гоириа
11
Марио
11
дель Пино
11
дель Пино
11
Марио
15
Роман
99
Смилянич
99
Смилянич
15
Роман
7
Кальехон
7
Руфете
7
Руфете
7
Кальехон
Остались в запасе
Нумансия
Эспаньол
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
4
Дельгадо Димас
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
4
Дельгадо Димас
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Нумансия - Эспаньол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Лос Пайаритос
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