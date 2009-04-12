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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Гренобль
Марсель - Гренобль: обзор матча 12 апреля 2009
Марсель
12.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 31 тур
4 : 1
Завершен
Гренобль
52'
Т. Тайво (П)
59'
В. Хилтон
65'
Т. Тайво
89'
Брандао
90'
Л. Куртуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Гренобль
ГОЛ! 4:1!
Л. Куртуа
ГОЛ! 4:0!
Брандао
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
М. Димитриевич
️️️️
Н. Акрур
ГОЛ! 3:0!
Т. Тайво
Замена
П. Бойя
️️️️
Д. Морейра
ГОЛ! 2:0!
В. Хилтон
Замена
М. М'Бами
️️️️
Б. Шейру
Желтая карточка
Д. Жеммали
Замена
Л. Туре
️️️️
С. Фегули
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Тайво
Замена
Л. Цана
️️️️
М. Ньянг
Замена
С. Вильторд
️️️️
Т. Мирс
Желтая карточка
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Марсель
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
14
Бакари Коне
ЦФ
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
0
Тайво
44
Родригес
4
Мирс
4
Хилтон
77
Каборе
8
Шейру
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
11
Брандао
76
Ньянг
3-3-2-2
0
Уимби
14
Жеммали
5
Робен
12
Цесар
2
Куртуа
8
Фегули
3
Пайо
10
Батльес
15
Ромао
17
Акрур
7
Морейра
76
Ньянг
27
Цана
27
Цана
76
Ньянг
8
Шейру
19
М'Бами
19
М'Бами
8
Шейру
4
Мирс
0
Вильторд
0
Вильторд
4
Мирс
17
Акрур
8
Димитриевич
8
Димитриевич
17
Акрур
8
Фегули
39
Туре
39
Туре
8
Фегули
7
Морейра
11
Бойя
11
Бойя
7
Морейра
Остались в запасе
Марсель
Гренобль
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
27
Миливое Витакич
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
14
Бакари Коне
ЦФ
Остались в запасе
27
Миливое Витакич
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Марсель - Гренобль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Велодром
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