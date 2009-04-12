Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 12 апреля 2009
Мариуполь
12.04.2009, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 23 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
23'
И. Мельник
68'
Тейку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Желтая карточка
Д. Невмывака
Замена
️️️️
Н. Кашевский
ГОЛ! 1:1!
Тейку
ГОЛ! 1:0!
И. Мельник
18'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
2
Валентин Нефедов
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
0
Игорь Мельник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
Металлург
12
Виталий Постранский
ВР
4
Тейку
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
3-2-3-2
99
Шуховцев
13
Коротецкий
6
Кашевский
24
Чучман
6
Кирильчик
2
Камдем
9
Оберемко
2
Нефедов
58
Воробей
11
Кривошеенко
0
Мельник
4-2-4
12
Постранский
15
Вернидуб
14
Полевой
19
Невмывака
4
Тейку
28
Тигорев
27
Степаненко
42
Писоцкий
10
Калонас
11
Годин
5
Силюк
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Мариуполь - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Металлург
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+