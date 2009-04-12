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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 12 апреля 2009
Спортинг
12.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
35'
Д. Баррал (П)
71'
М. Билич
18'
Д. Сильва
55'
Д. Вилья (П)
88'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Валенсия
ГОЛ! 2:3!
Х. Мата
Желтая карточка
К. Матео
Замена
Р. Камара
️️️️
Кармело
Замена
К. Матео
️️️️
Мичел
Замена
Л. Мигел
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 2:2!
М. Билич
Замена
М. Билич
️️️️
Л. Моран
Желтая карточка
Д. Камачо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Вилья
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
И. Эрнандес
Желтая карточка
Ф. Борха Неру
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Баррал
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Р. Альбиоль
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-2-3-1
0
Лафуэнте
3
Анхель
14
Эрнандес
4
Неру
0
Састре
8
Мичел
4
Камачо
17
Кастро
6
Кармело
18
Моран
18
Баррал
4-1-3-1
1
Санчес
23
Мадуро
4
Алексис
39
Альбиоль
24
Марчена
6
Альбельда
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
8
Мичел
8
Матео
8
Матео
8
Мичел
6
Кармело
23
Камара
23
Камара
6
Кармело
18
Моран
9
Билич
9
Билич
18
Моран
39
Альбиоль
23
Мигел
23
Мигел
39
Альбиоль
0
Бараха
0
Бараха
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Херард
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Висенте
ЛВ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Херард
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Висенте
ЛВ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Спортинг - Валенсия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Молинон
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