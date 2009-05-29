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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Ростов (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 29 мая 2009
Ростов (мол)
29.05.2009, пятница, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 11 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат (мол)
89'
М. Рожков
90+2'
В. Кириченко
57'
И. Эдиев
59'
И. Цуроев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Ахмат (мол)
ГОЛ! 2:2!
В. Кириченко
+2
+1
Замена
Т. Исламов
️️️️
И. Цуроев
+1
Замена
М. Сераждинов
️️️️
Р. Эдилов
ГОЛ! 1:2!
М. Рожков
Замена
М. Адамов
️️️️
Ш. Ашаханов
Замена
М. Салеев
️️️️
М. Гурбанов
Замена
К. Диниев
️️️️
Х. Джунидов
Замена
И. Баннов
️️️️
Е. Матрахов
ГОЛ! 0:2!
И. Цуроев
ГОЛ! 0:1!
И. Эдиев
Замена
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
Н. Сливич
️️️️
Т. Живко
Желтая карточка
Е. Матрахов
Желтая карточка
М. Гурбанов
Желтая карточка
И. Эдиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
69
Михаил Салеев
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
5
Керим Диниев
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
4-1-4-1
30
Соловьев
21
Лапин
0
Пономарев
0
Рожков
12
Васильев
10
Матрахов
99
Гусейнпур
0
Живко
11
Семка
14
Кириченко
70
Гурбанов
3-2-2-1
95
Эдилов
4
Дашаев
4
Тагилов
5
Эдиев
40
Уциев
10
Джунидов
10
Кацаев
50
Ашаханов
9
Цуроев
70
Гурбанов
69
Салеев
69
Салеев
70
Гурбанов
10
Матрахов
5
Баннов
5
Баннов
10
Матрахов
0
Живко
0
Сливич
0
Сливич
0
Живко
10
Джунидов
5
Диниев
5
Диниев
10
Джунидов
9
Цуроев
51
Исламов
51
Исламов
9
Цуроев
50
Ашаханов
61
Адамов
61
Адамов
50
Ашаханов
95
Эдилов
91
Сераждинов
91
Сераждинов
95
Эдилов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
36
Магомед Адаев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
39
Али Идрисов
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Остались в запасе
36
Магомед Адаев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
39
Али Идрисов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Ростов (мол) - Ахмат (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
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