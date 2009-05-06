Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ФК Москва - Рубин
Москва - Рубин: обзор матча 06 мая 2009
Москва
06.05.2009, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Рубин
49'
А. Рязанцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Москва - Рубин
Замена
Б. Крунич
️️️️
Д. Тарасов
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
И. Стрелков
Замена
А. Маренич
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
А. Рязанцев
Замена
И. Стрелков
️️️️
З. Вукич
ГОЛ! 0:1!
А. Рязанцев
Пас отдал
С. Ребров
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
С. Ребров
Желтая карточка
А. Епуряну
18'
17'
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Э. Бракамонте
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
24
Алексей Попов
ПЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
40
МакБет Сибайя
ОП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ЛФ
10
Алехандро Домингес
РФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
0
Бранислав Крунич
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Роман Адамов
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Жевнов
88
Григалава
7
Шешуков
24
Епуряну
14
Набабкин
23
Тарасов
88
Чеснаускис
17
Ребко
9
Вукич
16
Ставпец
19
Бракамонте
4-1-3-2
1
Рыжиков
24
Попов
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
40
Сибайя
37
Семак
7
Рязанцев
14
Ребров
10
Домингес
61
Карадениз
16
Ставпец
71
Маренич
71
Маренич
16
Ставпец
23
Тарасов
0
Крунич
0
Крунич
23
Тарасов
9
Вукич
12
Стрелков
12
Стрелков
9
Вукич
7
Рязанцев
32
Горбанец
32
Горбанец
7
Рязанцев
10
Домингес
21
Адамов
21
Адамов
10
Домингес
61
Карадениз
99
Кабзе
99
Кабзе
61
Карадениз
Остались в запасе
Москва
Рубин
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Москва - Рубин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Москва
Рубин
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»
4 марта
8
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
2023.01.19 14:00
4
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
2022.11.02 14:43
7
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+