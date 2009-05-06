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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Гранит
Сморгонь - Гранит: обзор матча 06 мая 2009
Сморгонь
06.05.2009, среда, 00:00
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гранит
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Статистика матча Сморгонь - Гранит
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Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
- : -
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
17.10.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Минск-2
0 : 2
11.10.2026
Сморгонь
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
1 : 1
27.11.2016
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гранит
0 : 7
19.11.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
1 : 0
05.11.2016
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гранит
0 : 3
29.10.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Крумкачи
2 : 1
21.10.2016
Гранит
Информация о матче
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Сморгонь
Гранит
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2021.03.02 12:52
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