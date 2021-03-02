Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам

Фанаты девяти клубов высшей лиги Белоруссии отказались от посещения матчей своих команд из-за политической ситуации в стране.
Бойкот объявили фанаты БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», солигорского «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска» и «Сморгони».
Также матчи своих команд отказались посещать болельщики команд первой лиги – «Молодечно», «Днепра», «Гранита» и минского «Торпедо».
- В Белоруссии проходили массовые акции протеста против результатов президентских выборов.
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Источник: Tribuna.com