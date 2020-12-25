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    Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам

    Фанаты девяти клубов высшей лиги Белоруссии отказались от посещения матчей своих команд из-за политической ситуации в стране.

    Бойкот объявили фанаты БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», солигорского «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска» и «Сморгони».

    Также матчи своих команд отказались посещать болельщики команд первой лиги – «Молодечно», «Днепра», «Гранита» и минского «Торпедо».

    • В Белоруссии проходили массовые акции протеста против результатов президентских выборов.
    • Силовики жестко действовали против протестующих.
    • Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента

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    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: -47

      чаппай 6 часов назад

      А российские фанаты письки в жопы друг другу засунули и притихли, пока их народ 20 лет грабят. Жыве Беларусь! Слава Украине! Россия будет свободной!

      0
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      Рейтинг: -311

      Спартач80 > чаппай 3 часа назад

      Утухни,щеневмерлик.

      2
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      Рейтинг: +114

      Димон Лебяга > чаппай 1 час назад

      всра..лаsь украина...

      1
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      Рейтинг: +4445

      Давид59 6 часов назад

      Батька скоро примет новый закон. Об обязательном посещении матчей. Отказался - на нары

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