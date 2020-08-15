Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента

Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента

15 августа 2020, 13:17
92

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин объявил о приостановке международной карьеры.

20-летний футболист решил прекратить выступления за сборную Белоруссии, пока в стране не сменится власть.

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал форвард в инстаграме.

  • Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
  • В стране с прошлого воскресенья проходят акции против результатов президентских выборов.
  • Силовики жестко действуют против протестующих.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Ильи Шкурина
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Беларусь Шкурин Илья
Комментарии (92)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Олег1204
1597488336
И этот обмазался погоней, кто нибудь объясните, а лучше звезды дайте. Под этим флагом убивают русских Донбасса белорусские нацыки
Ответить
Из Твери Леха
1597489556
Глупость какая. Ты еще опорожняться перестань в знак протеста.
Ответить
Урия Гип 2
1597489913
Шкурин одно слово.
Ответить
Viper for CSKA
1597490697
Эм, парень ещё толком ничего не показал, а уже мнит себя ключевым игроком, уход которого из сборной серьезно отразится на её игре. Плохой симптом. Похоже, в этот раз ЦСКА промазал.
Ответить
Aviator
1597491640
Ещё один дурачок нарисовался.
Ответить
Skull_Boy
1597491749
Малыш ты еще зеленый, а башка уже забита дерьмом
Ответить
Hektor 84
1597492242
Зачем вообще на спорт сайте публиковать политический бред этих тинейджеров?
Ответить
Dominator777
1597496126
Не пойму, зачем админы допускают политические статьи на футбольном сайте? Они поддерживают нацизм, или как?
Ответить
SinyaaPyll
1597496164
Молодец! Надеюсь, хоть кто-то ещё (хотя б играющие за рубежом) его поддержат.
Ответить
prtcs
1597497861
Спрятался в России и кукарекает. Сейчас, когда он говорит, что Лукашенко надоел белорусам, то, из этого следует только одно: он не считает народом Белоруссии большинство, которое голосует за Лукашенко. Напоминаю этому футболеру , что по официальным данным четыре человека из пяти выбрали действующего президента. «Очень многие склоны считать людьми только тех, кто думает так же, как они. Каждый такой индивид опасен для окружающих. Если не считаешь кого-то за человека, то сам потом можешь совершить нечеловеческие поступки и действия».
Ответить
Главные новости
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
Все новости
Все новости
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
3
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+