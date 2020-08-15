Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин объявил о приостановке международной карьеры.
20-летний футболист решил прекратить выступления за сборную Белоруссии, пока в стране не сменится власть.
«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал форвард в инстаграме.
- Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
- В стране с прошлого воскресенья проходят акции против результатов президентских выборов.
- Силовики жестко действуют против протестующих.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Ильи Шкурина