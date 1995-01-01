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    Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента

    Нападающий ЦСКА Илья Шкурин объявил о приостановке международной карьеры.

    20-летний футболист решил прекратить выступления за сборную Белоруссии, пока в стране не сменится власть.

    «О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал форвард в инстаграме.

    • Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.
    • В стране с прошлого воскресенья проходят акции против результатов президентских выборов.
    • Силовики жестко действуют против протестующих.

    text

    Публикация от text (@ilya_shkurin99) 14 Авг 2020 в 8:27 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Ильи Шкурина

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии66
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    • ...
      Рейтинг: +397

      SinyaaPyll 16 минут назад

      Молодец! Надеюсь, хоть кто-то ещё (хотя б играющие за рубежом) его поддержат.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8088

      ilichkadr > SinyaaPyll 8 минут назад

      Где ты увидел белорусов играющих за рубежом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      SinyaaPyll > ilichkadr 6 минут назад

      Из состава, который вызывался на последние отборочные матчи, - пятеро.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8088

      ilichkadr > SinyaaPyll 31 секунду назад

      Ну, и назови поименно, в каких командах играют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12794

      Dominator777 17 минут назад

      Не пойму, зачем админы допускают политические статьи на футбольном сайте? Они поддерживают нацизм, или как?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      SinyaaPyll > Dominator777 10 минут назад

      При чём тут нацизм?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      чаппай 41 минуту назад

      Откуда столько мразей в комментах??? И Украина и Беларусь на правильном пути, смотреть нужно в сторону запада, а не помойки, под названием расея. Беларусь умнички, сделайте это, а там россияне зашевелятся, это неизбежно!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2026

      Вот оно чё Михалыч > чаппай 35 минут назад

      + 100500

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8088

      ilichkadr > чаппай 30 минут назад

      Ты чего здесь тужишься? Неужели Юрка Стець пообещал фэйкометчикам платить?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12794

      Dominator777 > чаппай 19 минут назад

      Ты главная мразь и поэтому ****** с сайта!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      kan85 > чаппай 8 минут назад

      Украина с 2014-го все смотрит и смотрим в сторону запада......а на дворе тем временем 2020-й к концу подходит)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8088

      ilichkadr > kan85 2 минуты назад

      Ага, все глаза проглядели. Как была видна польская жопа, так и по сей день она им улыбается. Положительный сдвиг в одном - жопу можно теперь наблюдать абсолютно бесплатно благодаря безвизовому режиму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7502

      paracetamol 44 минуты назад

      Шкурника кони взяли, он и их кинет, если что не понравится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Mr.Boombastic 51 минуту назад

      Уже и шкуры с характером)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17840

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Лучше бы сказал: " Отказываюсь выступать за сборную Белоруссии, пока не научусь играть." Фамилия у тебя говорящая.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4987

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем вообще на спорт сайте публиковать политический бред этих тинейджеров?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3581

      Томик > Hektor 84 1 час назад

      Да ладно бы тинейджеров высеры только печатали. У них на главной странице провокационная фотография с лозунгом из польши висит уже неделю. Уроды сцаные. Это я к вам - модераторы и редакторы! Вы охренели просто!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2026

      Вот оно чё Михалыч > Томик 57 минут назад

      Иди Леха бояры попей.Успокойся. Включи свой любимый Кисельсоловьев канал и засыпай....А народ в Беларуси сам решит что им нужно в их собственной стране.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Радио1000шумеров > Вот оно чё Михалыч 39 минут назад

      Это ты иди кумыса накати и в хлев к своим любимым баранам, а мы тут на российском сайте без тебя разберемся.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4987

      Hektor 84 1 час назад

      Не боишься потом в Беларусь возвращаться если в России не пригодишься?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9254

      Skull_Boy 1 час назад

      Малыш ты еще зеленый, а башка уже забита дерьмом

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4657

      САДЫЧОК > Skull_Boy 1 час назад

      Ребята , вайпер , томик , хоровод , сильвер ...вам надо с Жириновским общаться ..и он между прочим левая рука Путина ...а то как то не понятно топите против разума и в тоже время против Путина.Идиотизм !

      0
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      Рейтинг: +3581

      Томик > САДЫЧОК 1 час назад

      Человечек с затуманенными пропагандой мозгами, советы родителям своим давайте!

      3
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      Рейтинг: +4657

      САДЫЧОК > Томик 1 час назад

      Такую пропагандическую программу "Томик " переключаю на спортивную

      0
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Aviator 1 час назад

      Ещё один дурачок нарисовался.

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