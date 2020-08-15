Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин объявил о приостановке международной карьеры.

20-летний футболист решил прекратить выступления за сборную Белоруссии, пока в стране не сменится власть.

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал форвард в инстаграме.

Шкурин пока не дебютировал за взрослую сборную Белоруссии.

В стране с прошлого воскресенья проходят акции против результатов президентских выборов.

Силовики жестко действуют против протестующих.