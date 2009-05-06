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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Барселона
Челси - Барселона: обзор матча 06 мая 2009
Челси
06.05.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Барселона
11'
М. Эссьен
90+1'
А. Иньеста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Барселона
+5
Замена
М. Сильвинью
️️️️
С. Это'О
+4
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
А. Иньеста
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Иньеста
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
М. Эссьен
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Д. Дрогба
Красная карточка
Э. Абидаль
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 1:0!
М. Эссьен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЛП
42
Яя Туре
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
8
Андрес Иньеста
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
26
Терри
3
Босингва
13
Малуда
8
Лэмпард
13
Баллак
2
Эссьен
11
Дрогба
39
Анелька
4-1-3-1-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Бускетс
3
Пике
22
Абидаль
42
Туре
8
Иньеста
20
Кейта
6
Хави
10
Месси
9
Это'О
11
Дрогба
0
Беллетти
0
Беллетти
11
Дрогба
9
Это'О
0
Сильвинью
0
Сильвинью
9
Это'О
8
Иньеста
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
8
Иньеста
5
Бускетс
9
Кркич
9
Кркич
5
Бускетс
Остались в запасе
Челси
Барселона
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Барселона
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Делегат:
Янис Межецкис (Латвия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:15 (прямая); "НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 22:30 (прямая)
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