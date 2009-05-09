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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Динамо (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 09 мая 2009
Динамо (мол)
09.05.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
67'
Ц. Генков
72'
К. Курочкин
31'
А. Денисов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
А. Кузьминых
️️️️
В. Свежов
+2
+1
Желтая карточка
Г. Болайи Осени
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Бебих
Желтая карточка
С. Терехов
ГОЛ! 2:1!
К. Курочкин
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Столяренко
Замена
К. Курочкин
️️️️
Ц. Генков
ГОЛ! 1:1!
Ц. Генков
Замена
Р. Жезус
️️️️
А. Заболотный
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Юсупов
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Рыжов
Замена
В. Рыховский
️️️️
А. Денисов
Желтая карточка
А. Заболотный
Замена
А. Лобков
️️️️
Й. Танасиевич
Желтая карточка
Д. Скепский
Замена
Г. Болайи Осени
️️️️
Д. Замешаев
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Александр Бебих
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
0
Кирилл Курочкин
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
2
Сергей Перунов
ЦЗ
10
Максим Федоров
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Терехов
4
Чичерин
71
Денисов
66
Танасиевич
10
Скепский
4
Юсупов
6
Свежов
13
Замалиев
18
Генков
99
Бебих
3-2-4-1
25
Нигматуллин
14
Драгунов
20
Столяренко
4
Никитин
3
Джалилов
8
Федотов
44
Замешаев
13
Кудрявцев
63
Рыжов
10
Калоуда
91
Заболотный
99
Бебих
23
Махмутов
23
Махмутов
99
Бебих
18
Генков
0
Курочкин
0
Курочкин
18
Генков
6
Свежов
90
Кузьминых
90
Кузьминых
6
Свежов
71
Денисов
19
Рыховский
19
Рыховский
71
Денисов
66
Танасиевич
69
Лобков
69
Лобков
66
Танасиевич
4
Юсупов
7
Логуа
7
Логуа
4
Юсупов
44
Замешаев
0
Осени
0
Осени
44
Замешаев
63
Рыжов
10
Федоров
10
Федоров
63
Рыжов
20
Столяренко
20
Киселев
20
Киселев
20
Столяренко
91
Заболотный
60
Жезус
60
Жезус
91
Заболотный
Остались в запасе
Динамо (мол)
ЦСКА (мол)
13
Сергей Панов
ВР
2
Сергей Перунов
ЦЗ
12
Станислав Плохих
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
2
Сергей Перунов
ЦЗ
12
Станислав Плохих
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
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