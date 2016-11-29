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    Кирилл Курочкин

    Имя Кирилл
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Курочкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник ДЮСШ "Светотехника" (Саранск)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 77
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