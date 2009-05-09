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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Черноморец
Днепр - Черноморец: обзор матча 09 мая 2009
Днепр
09.05.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 27 тур
4 : 1
Завершен
Черноморец
8'
В. Денисов
22'
С. Назаренко (П)
50'
А. Белик
88'
А. Воробей
73'
А. Диденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Черноморец
Замена
М. Бартулович
️️️️
О. Феррейра
+1
Замена
Д. Владов
️️️️
В. Ващук
Замена
Е. Шахов
️️️️
В. Гоменюк
ГОЛ! 4:1!
А. Воробей
Пас отдал
В. Гоменюк
Замена
А. Воробей
️️️️
А. Белик
ГОЛ! 3:1!
А. Диденко
Пас отдал
П. Ребенок
Замена
С. Политыло
️️️️
Р. Левига
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
С. Нудный
Желтая карточка
О. Шандрук
ГОЛ! 3:0!
А. Белик
Замена
В. Балашов
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Белик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Назаренко
ГОЛ! 1:0!
В. Денисов
Пас отдал
М. Калиниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
(К)
ЛЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
0
Руслан Левига
ЦП
6
Сергей Нудный
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Черноморец
34
Сергей Приходько
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
8
Дмитрий Владов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
0
Альваро Мельо
ЦФ
4-4-2
12
Боровик
29
Денисов
16
Русол
25
Холек
22
Лисицкий
18
Феррейра
25
Калиниченко
9
Назаренко
29
Ротань
9
Белик
8
Гоменюк
3-2-4-1
0
Ширяев
51
Яценко
4
Гришко
14
Ващук
15
Шандрук
13
Белецкий
15
Луценко
6
Нудный
82
Ребенок
0
Левига
9
Диденко
8
Гоменюк
28
Шахов
28
Шахов
8
Гоменюк
9
Белик
9
Воробей
9
Воробей
9
Белик
18
Феррейра
21
Бартулович
21
Бартулович
18
Феррейра
14
Ващук
8
Владов
8
Владов
14
Ващук
0
Левига
89
Политыло
89
Политыло
0
Левига
15
Луценко
27
Балашов
27
Балашов
15
Луценко
Остались в запасе
Днепр
Черноморец
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
5
Александр Бабич
ЦЗ
34
Сергей Приходько
ВР
8
Александр Тришович
ЛВ
0
Альваро Мельо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Бабич
ЦЗ
34
Сергей Приходько
ВР
8
Александр Тришович
ЛВ
0
Альваро Мельо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Днепр - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Помощники судьи:
Шамыч Александр
Александренко Владимир
Стадион:
Метеор
Посещаемость:
12300 из 24381 зрителей (50%)
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