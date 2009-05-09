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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 09 мая 2009
Ахмат (мол)
09.05.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
4 : 1
Завершен
Амкар (мол)
9'
А. Кацаев (П)
44'
Ш. Ашаханов
51'
И. Цуроев
58'
А. Кацаев
82'
В. Паскаянц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
В. Гаглоев
Замена
М. Адаев
️️️️
М. Тагилов
Замена
А. Идрисов
️️️️
З. Садаев
Желтая карточка
В. Паскаянц
ГОЛ! 4:1!
В. Паскаянц
Желтая карточка
М. Тагилов
Замена
Т. Исламов
️️️️
Ш. Ашаханов
Замена
Е. Рудаков
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
А. Померко
Замена
И. Кадыров
️️️️
И. Цуроев
Замена
М. Билаонов
️️️️
А. Субботин
Замена
М. Шумайлов
️️️️
Е. Сериков
Желтая карточка
М. Папшис
Желтая карточка
И. Эдиев
ГОЛ! 4:0!
А. Кацаев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Садиков
Замена
Р. Уциев
️️️️
Х. Джунидов
Желтая карточка
И. Цуроев
ГОЛ! 3:0!
И. Цуроев
Замена
С. Сикач
️️️️
Р. Эдилов
Замена
А. Савельев
️️️️
Е. Сырков
Замена
М. Папшис
️️️️
Д. Дзахов
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
Е. Сырков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кацаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
19
Евгений Сырков
ЦЗ
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
39
Али Идрисов
ЦП
0
Ислам Кадыров
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
10
Мариус Папшис
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
53
Михаил Билаонов
ЦФ
3-2-2-2
95
Эдилов
4
Тагилов
5
Эдиев
4
Дашаев
10
Джунидов
40
Уциев
50
Ашаханов
10
Кацаев
9
Садаев
9
Цуроев
4-2-2-2
0
Сериков
2
Макагонов
0
Лачугин
2
Паскаянц
19
Сырков
20
Померко
5
Рябокобыленко
71
Дзахов
27
Гаглоев
11
Садиков
9
Субботин
9
Цуроев
0
Кадыров
0
Кадыров
9
Цуроев
50
Ашаханов
51
Исламов
51
Исламов
50
Ашаханов
9
Садаев
39
Идрисов
39
Идрисов
9
Садаев
4
Тагилов
36
Адаев
36
Адаев
4
Тагилов
95
Эдилов
88
Сикач
88
Сикач
95
Эдилов
10
Джунидов
45
Уциев
45
Уциев
10
Джунидов
5
Рябокобыленко
88
Рудаков
88
Рудаков
5
Рябокобыленко
20
Померко
0
Пилипчук
0
Пилипчук
20
Померко
9
Субботин
53
Билаонов
53
Билаонов
9
Субботин
71
Дзахов
10
Папшис
10
Папшис
71
Дзахов
19
Сырков
2
Савельев
2
Савельев
19
Сырков
0
Сериков
41
Шумайлов
41
Шумайлов
0
Сериков
11
Садиков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
11
Садиков
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Шахин Динеев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
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