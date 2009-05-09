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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Вест Бромвич - Уиган Атлетик: обзор матча 09 мая 2009
Вест Бромвич
09.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
59'
К. Брант
17'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Х. Карлос Менсегес
Замена
Д. Де Риддер
️️️️
А. Заки
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
Р. Донк
️️️️
М. Чех
Замена
А. Заки
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 1:1!
К. Брант
Желтая карточка
Д. Грининг
17'
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
10'
Замена
Р. Кингсон
️️️️
К. Киркленд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
20
Оливье Капо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
4
Райан Донк
ЦЗ
4
До-Хеон Ким
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
Уиган Атлетик
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Амр Заки
ЦФ
4-5
0
Кили
16
Чех
13
Ольссон
4
Мартис
51
Зуиверлон
6
Валеро
11
Брант
18
Дорранс
14
Грининг
10
Менсегес
4-4-2
43
Киркленд
25
Мелхиот
19
Брамбл
20
Шарнер
3
Фигероа
25
Валенсия
6
Каттермол
28
Н'Зогбиа
17
Браун
23
Родальега
20
Капо
16
Чех
4
Донк
4
Донк
16
Чех
10
Менсегес
20
Симпсон
20
Симпсон
10
Менсегес
43
Киркленд
28
Кингсон
28
Кингсон
43
Киркленд
Заки
8
Де Риддер
8
Де Риддер
Заки
28
Н'Зогбиа
9
Заки
9
Заки
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
4
До-Хеон Ким
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
4
До-Хеон Ким
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Остались в запасе
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Бромвич - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Хоуторнс
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