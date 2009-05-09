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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 09 мая 2009
Эвертон
09.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
+1
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Л. Модрич
Замена
Л. Осман
️️️️
Д. Гослинг
Замена
Л. Саа
️️️️
Жо
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
С. Пиенаар
17'
Желтая карточка
Д. Лескотт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
20
Стивен Пиенаар
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
14
Ведран Чорлука
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ПП
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
38
Джеймс Уэллс
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
2
Йобо
15
Лескотт
18
Невилл
6
Родуэлл
17
Кэхилл
32
Гослинг
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Жо
4-1-3-2
1
Гомес
21
Хаттон
39
Вудгейт
26
Кинг
18
Бэйл
14
Чорлука
16
Дженас
10
Модрич
23
Хаддлстоун
9
Дефо
7
Кин
32
Гослинг
21
Осман
21
Осман
32
Гослинг
21
Жо
28
Саа
28
Саа
21
Жо
10
Модрич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Модрич
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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