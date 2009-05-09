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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 09 мая 2009
Вест Хэм
09.05.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
2'
С. Джеррард
38'
С. Джеррард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Д. Станислас
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Ф. Аурелио
Желтая карточка
Ф. Аурелио
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Р. Ковач
ГОЛ! 0:2!
С. Джеррард
Пенальти не реализован!
С. Джеррард
Желтая карточка
Л. Боа Морте
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
28
Джош Пейн
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
6
Илунга
5
Томкинс
4
Апсон
2
Нилл
15
Ковач
16
Нобл
11
Боа Морте
19
Станислас
10
Ди Микеле
0
Тристан
3-2-4-1
25
Рейна
37
Шкртел
23
Каррагер
14
Маскерано
5
Арбелоа
6
Аурелио
7
Кейт
8
Джеррард
6
Лейва
51
Бенаюн
9
Торрес
19
Станислас
10
Коллисон
10
Коллисон
19
Станислас
10
Ди Микеле
20
Сирс
20
Сирс
10
Ди Микеле
6
Аурелио
2
Инсуа
2
Инсуа
6
Аурелио
9
Торрес
8
Бабел
8
Бабел
9
Торрес
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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