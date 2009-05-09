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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 09 мая 2009
Атлетик
09.05.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
29'
Й. Велес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
Замена
М. Сусаета
️️️️
Й. Велес
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
Э. Боведа
Желтая карточка
Ф. Вега
Замена
️️️️
Ф. Вега
Замена
️️️️
Х. Альберто Каньяс
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
️️️️
М. Нельсон
ГОЛ! 1:0!
Й. Велес
10'
Желтая карточка
М. Нельсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
41
Адриен Гони
ЦП
14
Иньяки Муньос
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Бетис
35
Рикарду
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Капи
АП
0
Эду
ЦФ
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
0
Иньиго
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Давид Ривас
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Хуанде
ПП
3-4-1-1
0
Армандо
18
Баленсиага
3
Этчейта
29
Устариц
41
Гони
14
Муньос
18
Гурпеги
27
Лопес
10
Гармендия
21
Велес
4-1-2-2
35
Рикарду
22
Нельсон
5
Хуанито
6
Мелли
3
Вега
87
Каньяс
8
Эмана
0
Капи
0
Оливейра
0
Эду
Боведа
45
Аморебиета
45
Аморебиета
Боведа
2
Боведа
2
Боведа
21
Велес
14
Сусаета
14
Сусаета
21
Велес
Эчеберриа
23
Токеро
23
Токеро
Эчеберриа
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
1
Горка Ирайсос
ВР
0
Иньиго
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Хуанде
ПП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Остались в запасе
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
1
Горка Ирайсос
ВР
0
Иньиго
ЦФ
Остались в запасе
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Хуанде
ПП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Сан Мамес
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