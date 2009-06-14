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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дагдизель - СКА-Ростов
Анжи-2 - СКА-Ростов: обзор матча 14 июня 2009
Анжи-2
14.06.2009, воскресенье, 17:30
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 13 тур
4 : 2
Завершен
СКА-Ростов
8'
Б. Тагиров
27'
З. Ибрагимов
35'
Р. Зиядов
74'
З. Ибрагимов
37'
С. Лебединцев
69'
С. Лебединцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи-2 - СКА-Ростов
Замена
️️️️
Е. Юрманов
Замена
️️️️
З. Ибрагимов
Замена
️️️️
А. Курбанов
ГОЛ! 4:2!
З. Ибрагимов
Замена
️️️️
А. Гасанов
ГОЛ! 3:2!
С. Лебединцев
ГОЛ! 3:1!
С. Лебединцев
ГОЛ! 3:0!
Р. Зиядов
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимов
ГОЛ! 1:0!
Б. Тагиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Анжи-2
2
Шамиль Саидов
ВР
5
Амир Гасанов
ЦЗ
2
Камиль Измаилов
ЦЗ
12
Егор Юрманов
ЦЗ
14
Марат Гафаров
ЦЗ
2
Шахмирза Баламирзаев
ЦЗ
20
Рашид Гасанов
ЦП
20
Багаудин Тагиров
ЦП
0
Римихан Зиядов
ЦП
11
Ахмед Курбанов
ЦП
10
Заки Ибрагимов
ЦФ
СКА-Ростов
1
Евгений Малов
ВР
0
Вячеслав Ковнеристов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
4
Анатолий Бакланов
ЦЗ
2
Михаил Сляднев
ЦЗ
15
Максим Чернокозов
ЦЗ
6
Павел Свириденко
ЦЗ
7
Денис Бобраков
ЦП
25
Станислав Лебединцев
ЦП
2
Роман Порофиев
ЦП
8
Владимир Чечулин
ЦП
3-2-4-1
2
Саидов
12
Юрманов
14
Гафаров
2
Баламирзаев
2
Измаилов
5
Гасанов
20
Гасанов
0
Зиядов
11
Курбанов
20
Тагиров
10
Ибрагимов
3-2-4
1
Малов
2
Сляднев
15
Чернокозов
6
Свириденко
4
Бакланов
4
Дранников
25
Лебединцев
2
Порофиев
8
Чечулин
7
Бобраков
Остались в запасе
Анжи-2
СКА-Ростов
Статистика матча Анжи-2 - СКА-Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Черноморец
0 : 1
27.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Анжи-2
0 : 1
20.05.2018
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Дружба
1 : 1
16.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Анжи-2
0 : 0
11.05.2018
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Анжи-2
1 : 0
28.04.2018
Спартак-Нальчик
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
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