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    Шамиль Саидов

    #2 | Вратарь
    Имя Шамиль
    Отчество Магомедбаширович
    Фамилия Саидов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 марта 1982 (40 лет)
    Рост 194
    Вес 89
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