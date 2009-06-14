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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - ЦСКА
Москва - ЦСКА: обзор матча 14 июня 2009
Москва
14.06.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
3'
А. Самедов
50'
Б. Крунич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - ЦСКА
Замена
З. Вукич
️️️️
Б. Крунич
Замена
М. Якубко
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
Т. Нецид
Замена
Д. Эркин
️️️️
Л. Калоуда
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
Т. Нецид
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 2:0!
Б. Крунич
+1
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Д. Карвальо
Замена
М. Красич
️️️️
М. Маазу
Травма
М. Маазу
12'
Желтая карточка
Е. Алдонин
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
Пас отдал
Б. Крунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Александр Шешуков
ЦП
0
Бранислав Крунич
АП
19
Александр Самедов
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Жевнов
88
Григалава
24
Епуряну
4
Окоронкво
14
Набабкин
23
Тарасов
88
Чеснаускис
7
Шешуков
19
Самедов
0
Крунич
19
Бракамонте
4-4-2
35
Акинфеев
5
Шемберас
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
10
Мамаев
28
Карвальо
20
Алдонин
10
Калоуда
22
Маазу
19
Вагнер Лав
0
Крунич
9
Вукич
9
Вукич
0
Крунич
19
Самедов
16
Ставпец
16
Ставпец
19
Самедов
19
Бракамонте
26
Якубко
26
Якубко
19
Бракамонте
10
Калоуда
88
Эркин
88
Эркин
10
Калоуда
22
Маазу
17
Красич
17
Красич
22
Маазу
10
Мамаев
15
Нецид
15
Нецид
10
Мамаев
Остались в запасе
Москва
ЦСКА
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Москва - ЦСКА
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Первый" 14:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая)
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