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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Зенит
Спартак-Нальчик - Зенит: обзор матча 14 июня 2009
Спартак-Нальчик
14.06.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
45'
К. Гетериев
49'
К. Гетериев
33'
И. Семшов
63'
А. Анюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Зенит
Замена
А. Тимощук
️️️️
К. Зырянов
Замена
К. Берхамов
️️️️
Р. Концедалов
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Концевой
️️️️
М. Дзахмишев
Желтая карточка
И. Крижанац
ГОЛ! 2:2!
А. Анюков
Пас отдал
К. Зырянов
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
С. Хусти
ГОЛ! 2:1!
К. Гетериев
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 1:1!
К. Гетериев
Пас отдал
В. Кисенков
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
Пас отдал
Ф. Мейра
Желтая карточка
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Давид Лория
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
31
Леандро
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
11
Марат Дзахмишев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
20
Виктор Файзулин
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Спартак-Нальчик
1
Азамат Шогенов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
0
Фернандо Риксен
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
4-4-2
30
Лория
15
Кисенков
25
Амисулашвили
20
Джудович
33
Ятченко
7
Гогуа
11
Концедалов
13
Гетериев
31
Леандро
11
Дзахмишев
15
Калимуллин
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
4
Крижанац
25
Ширл
27
Денисов
18
Зырянов
20
Семшов
20
Файзулин
11
Ионов
88
Погребняк
7
Гогуа
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Гогуа
11
Концедалов
7
Берхамов
7
Берхамов
11
Концедалов
11
Дзахмишев
80
Концевой
80
Концевой
11
Дзахмишев
20
Файзулин
9
Хусти
9
Хусти
20
Файзулин
18
Зырянов
44
Тимощук
44
Тимощук
18
Зырянов
11
Ионов
15
Широков
15
Широков
11
Ионов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Зенит
1
Азамат Шогенов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Азамат Шогенов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Спартак-Нальчик - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
Л. Антонов (Владимир)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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