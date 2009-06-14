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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
ЮАР - Ирак
ЮАР - Ирак: обзор матча 14 июня 2009
ЮАР
14.06.2009, воскресенье, 18:00
Кубок Конфедераций, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ирак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Ирак
Замена
С. Салих
️️️️
К. Махди
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Б. Паркер
Желтая карточка
М. Сибайя
Замена
З. Ала Абдул
️️️️
М. Имад
Замена
М. Хавар
️️️️
Я. Каррар
Желтая карточка
А. Нашат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
11
Теко Модисе
ЛП
6
МакБет Сибайя
ЦП
4
Аарон Мокоена
(К)
ПП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Жоэль Сантана
Ирак
12
Мохаммед Кассид
ВР
2
Карим Мохаммед Али
ЛЗ
3
Аббас Бассим
ЦЗ
4
Мажед Фарид
ЦЗ
15
Рехема Али Хуссейн
ПЗ
13
Ясим Каррар
ЛП
14
Салам Шакир
ОП
5
Акрам Нашат
ЦП
18
Карим Махди
ПП
10
Махмуд Юнис
(К)
ЦФ
7
Мохаммед Имад
ЦФ
Главный тренер
Бора Милутинович
ЮАР
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
10
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Сифиве Чабалала
ЛП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Ирак
1
Сабри Нур
ВР
19
Ясин Исам
ЦЗ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
20
Самер Саед
ЛП
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
6
Садир Салих
ЦП
11
Мохаммед Хавар
ЦП
22
Халид Муайад
ЦП
8
Салах Луай
ЦФ
17
Зара Ала Абдул
ЦФ
2-3-1
16
Куне
3
Масилела
2
Гакса
11
Модисе
6
Сибайя
4
Мокоена
17
Паркер
4-1-3-2
12
Кассид
15
Али Хуссейн
3
Бассим
4
Фарид
2
Мохаммед Али
14
Шакир
18
Махди
5
Нашат
13
Каррар
7
Имад
10
Юнис
17
Паркер
10
Пиенаар
10
Пиенаар
17
Паркер
18
Махди
6
Салих
6
Салих
18
Махди
13
Каррар
11
Хавар
11
Хавар
13
Каррар
7
Имад
17
Ала Абдул
17
Ала Абдул
7
Имад
Остались в запасе
ЮАР
Ирак
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Жоэль Сантана
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
1
Сабри Нур
ВР
19
Ясин Исам
ЦЗ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
8
Салах Луай
ЦФ
20
Самер Саед
ЛП
22
Халид Муайад
ЦП
Главный тренер
Бора Милутинович
Остались в запасе
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Остались в запасе
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
1
Сабри Нур
ВР
19
Ясин Исам
ЦЗ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
8
Салах Луай
ЦФ
20
Самер Саед
ЛП
22
Халид Муайад
ЦП
Главный тренер
Жоэль Сантана
Главный тренер
Бора Милутинович
Статистика матча ЮАР - Ирак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Испания
1 : 1
04.06.2026
Ирак
Информация о матче
Помощники судьи:
Пабло Фандино (Уругвай)
Маурисио Эспиноза (Уругвай)
Где смотреть матч:
"Спорт" 17:55 (прямая)
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