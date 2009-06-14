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    Жоэль Сантана

    Тренер
    Имя Жоэль
    Фамилия Сантана
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 25 декабря 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЮАР 5 1 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.06.2009 ЮАР 0 : 0 Ирак
    17.06.2009 ЮАР 2 : 0 Новая Зеландия
    20.06.2009 Испания 2 : 0 ЮАР
    25.06.2009 Бразилия 1 : 0 ЮАР
    28.06.2009 Испания 3 : 2 ЮАР
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